Felice Mazzù revient sur son échec à Anderlecht : "Ca n'a pas marché, mais au moins j'ai essayé"

Le passage de Felice Mazzù au RSC Anderlecht aura été une erreur de casting qui n'a convenu ni à l'une ni à l'autre des parties. Actuellement, l'ancien coach de Charleroi est épanoui à Saint-Trond.

Avec du recul, c'est assez clair : l'idée d'aller chercher Felice Mazzù à l'Union Saint-Gilloise pour remplacer Vincent Kompany n'était pas brillante. Sans remettre en cause les qualités du coach carolo, le mariage paraissait un peu forcé, et après des débuts prometteurs, les deux parties ont dû se rendre à l'évidence.

Ce dimanche, Mazzù retrouve le RSCA, et ne repense pas à cet échec. "Mes débuts à Anderlecht ont été bons, avec une qualification pour la Conference League, ce dont je suis fier. Par après, ça s'est moins bien passé, mais je n'ai aucun ressentiment envers personne", affirme Felice Mazzù dans le Belang van Limburg.

Après un passage à Charleroi, qui s'est là aussi fini dans la douleur, l'ancien coach des Mauves s'est totalement relancé à STVV. Et il n'a aucun regret : "Cela n'a pas marché à Anderlecht, mais au moins je peux dire que j'ai essayé", relativise-t-il ainsi. "On ne peut pas être déçu quand on essaie quelque chose. Il y a des choses bien pires dans la vie".

Felice Mazzù n'a actuellement plus de contacts au sein du Sporting, mais ne s'en formalise pas non plus : "Un jour vous êtes sous les feux de la rampe, le lendemain ils vous oublient, c'est comme ça. C'est le monde du football. Ce n'est pas une critique, juste un constat, il faut l'accepter", conclut Mazzù.

Les Canaris sont actuellement 13e de Pro League, soit dans la zone rouge, malgré un jeu séduisant qui n'a jusqu'ici pas été récompensé. L'objectif sera donc de concrétiser ce dimanche contre les Mauve & Blanc.