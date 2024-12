Clément à nouveau sous pression... au meilleur moment pour l'Union Belge ?

Les Glasgow Rangers ont perdu la finale de la Coupe de la Ligue contre le Celtic Glasgow. Un nouveau revers pour Philippe Clément, qui n'a plus beaucoup de crédit.

Philippe Clément pouvait-il se le permettre ? La saison des Glasgow Rangers ne se passe pas du tout comme prévu en championnat, avec une troisième place nettement en-deçà des attentes. Les Rangers sont à 11 points de leur grand rival, le Celtic, leader... et sont même deux points derrière Aberdeen, dans un championnat traditionnellement considéré comme une course à deux.

La défaite de ce dimanche en finale de la Coupe de la Ligue, même si ce n'était qu'aux tirs au but, est donc fort malvenue. Car elle enlève encore une opportunité aux Rangers de remporter un trophée cette saison, alors que le titre national semble bien loin et que rêver d'aller gagner l'Europa League semble encore plus utopiste.

Clément prendra-t-il la porte... au meilleur moment ?

Clément est à la tête du géant écossais depuis plus d'un an maintenant, n'a pas remporté le moindre trophée la saison passée et pourrait donc vivre une seconde saison blanche consécutive. Mais il y a en réalité peu de chances qu'il termine la saison à moins de redresser pas la barre très vite... si ce n'est pas déjà trop tard.

"Le football peut être cruel et il l'a été ce soir", regrettait Clément face aux médias écossais après la défaite en finale. Mais c'est la réalité du sport : voilà déjà plusieurs mois que l'ancien coach du Club de Bruges est sous pression. Gagner la Coupe de la Ligue lui aurait offert un sursis, mais maintenant ? Alors que le mercato et la brève trêve hivernale approchent, ce serait le moment idéal pour changer les choses.

En août dernier, Clément prolongeait jusqu'en 2028. C'est probablement ce qui le sauve jusqu'à présent : le licencier impliquerait un parachute doré conséquent, et les Rangers n'ont pas énormément de moyens financiers. Autre raison : l'absence de directeur sportif, et donc de véritable décisionnaire, comme le soulignait récemment Bill Leckie, journaliste écossais. "C'est la seule raison pour laquelle il est encore en poste", affirmait-il.

Si Clément prend la porte, une chose est sûre : il peut s'attendre à voir le nom de Vincent Mannaert parmi les premiers à prendre de ses nouvelles. Par amitié, bien sûr - les deux hommes ont longtemps travaillé ensemble à Bruges. Mais aussi parce que le nouveau CEO de l'Union Belge y verra une opportunité bien trop belle pour la laisser passer. Les jours de Tedesco à la tête des Diables Rouges sont probablement comptés, et Philippe Clément aurait touché le pactole suite à son licenciement : les étoiles s'aligneraient pour qu'il accepte un moindre salaire en tant que sélectionneur...