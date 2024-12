"Il faut encore trouver le bon rôle pour moi au Standard" : Marouane Fellaini, de retour à Liège ?

Invité à la remise du Prix Dominique D'Onofrio, Marouane Fellaini s'est exprimé sur divers sujets : son avenir dans le football, le Standard de Liège et les Diables Rouges.

Peu présent publiquement depuis son départ à la retraite, Marouane Fellaini s'est rendu à Grimbergen pour remettre le Prix Dominique D’Onofrio à Joaquin Seys. "Lucien m’a un peu poussé à venir," a confié l'ancien Diable Rouge au micro de HLN. Le néo-retraité a été invité par Luciano, frère de Dominique.

"Il m’a dit : ‘Ce serait sympa que les gens te revoient.’ Je me suis dit : ‘Pourquoi pas’, et j’ai accepté son invitation," explique le natif d'Etterbeek. "Après ma retraite, je suis volontairement resté en retrait pour passer du temps avec ma famille et moi-même."

Quelques questions ont ensuite été posées à l'ex-joueur d'Everton. Et s'il faisait une éventuelle reconversion dans le football ? "Peut-être qu’un jour je m’y remettrai. Mais pour devenir entraîneur, par exemple, il faudrait d’abord que j’obtienne les diplômes nécessaires. Cela ne me dérangerait pas de revenir dans le milieu du football, car j’y ai passé toute ma vie. Mais pour l’instant, je préfère profiter du temps avec mes proches."

Le Standard a une place particulière dans mon cœur

L'homme de 37 ans en a ensuite profité pour parler de son club de cœur, le Standard de Liège : "Le Standard a une place particulière dans mon cœur, c’est là que tout a commencé pour moi," pointe-t-il. "J’ai aussi toujours une très bonne relation avec les supporters. On verra, il faut encore trouver le bon rôle pour moi (rires)."

Véritable taulier des Diables Rouges lors de la Coupe du Monde 2018, Marouane Fellaini évoque la situation actuelle de la Belgique : "Il faut construire une nouvelle équipe, et cela prend du temps. Je comprends les supporters, mais ils ont aussi été patients avec la génération précédente."

"Il n’y a peut-être plus de joueurs comme Fellaini, mais nous avions beaucoup de grands talents lors des Coupes du monde 2018 et 2014. Aujourd’hui, il y a aussi de jeunes joueurs prometteurs. Ils doivent grandir et poursuivre leur carrière. Avec plus d’expérience, tout ira bien", conclut-il.