Des nouvelles de Toni Brogno, atteint d'un cancer du foie : "On attend cette intervention de tous les espoirs"

Ancien Diable Rouge, Toni Brogno est atteint d'un cancer du foie. Dans la famille, tout le monde attend l'intervention de tous les espoirs devant avoir lieu avant la fin de l'année.

Fin novembre, Dante Brogno annonçait quitter son poste d'entraîneur du RAEC Mons "pour raisons personnelles". Quelques jours plus tard, nous apprenions que son frère et adjoint, Toni Brogno, était atteint d'un cancer du foie.

Depuis, le meilleur buteur de l'histoire des Zèbres vit au chevet de son frère, lui aussi ancien Diable Rouge. Et ce mardi, il a donné des nouvelles de son état de santé dans les colonnes de La Nouvelle Gazette.

"Il était premièrement prévu d'opérer Toni le 19 décembre pour lui retirer une moitié de son foie, l'autre moitié étant saine. Cependant, des nouveaux examens ont montré que son taux de bilirubine (ndlr : produit de la dégradation de l'hémoglobine assuré par le foie) avait fortement baissé."

Pour les médecins, c'est donc une nouvelle solution qui est apparue. "Cette intervention a été déplacée, afin de l'opérer en urgence, lundi à l'hôpital Érasme, dans le but de lui placer des drains dans le foie, par voie orale", poursuit Dante Brogno, dont le fils Loris, de 32 ans, est toujours l'attaquant du RAEC Mons.

"C'est une étape, avant la fameuse intervention de tous les espoirs prévue juste avant ou juste après Noël. A l'hôpital, j’ai discuté avec un homme à qui on a greffé un foie il y a un an et qui se porte très bien. Ça peut être une option aussi, mais tout le monde attend, pour le moment, l'intervention que l'on espère décisive", a conclu Dante Brogno.