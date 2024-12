Ca gronde à Manchester United : une légende du club s'attaque à Marcus Rashford !

Marcus Rashford a récemment laissé entendre qu'il pourrait quitter Manchester United. L'attaquant anglais s'est alors attiré les foudres de Paul Scholes, légende du club.

9 ans, 426 matchs et 138 buts plus tard, Marcus Rashford va-t-il quitter Manchester United ? Poussé vers la sortie suite à l'arrivée sur le banc de Ruben Amorim, l'attaquant a récemment exprimé ses envies de départ.

"Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne", a déclaré l'Anglais dans une interview.

Des propos auxquels a réagi Paul Scholes, légende de ManU. "On dirait que c’est la fin pour lui. Il n’a pas l’air content, le garçon. Même s’il marque un but, on se demande ce qui ne va pas chez lui. Est-ce qu’il reçoit le soutien nécessaire en coulisses ?", a-t-il déclaré dans le Daily Mail.

"On ne sait pas ce qui se passe. Mais c’est arrivé avec (Erik) Ten Hag, je crois qu’il était en retard à une réunion avant le match contre les Wolves, et encore une fois, il a été écarté de cette équipe. Je pense que ses choix sûr et en dehors du terrain ne sont pas tout à fait les bons."

"Je déteste voir partir des joueurs locaux, surtout quand ils sont si talentueux. Mais je pense que le problème avec Marcus, c’est qu’il était si bon il y a deux ans, quand il a fait cette saison où il a marqué 30 buts, il n’a jamais réussi à revenir à ce niveau, et c’est pourquoi il se fait virer. "