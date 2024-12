La Pro League aurait difficilement pu faire mieux avec DAZN : voici les détails du nouveau contrat de diffusion des compétitions belges

C'est officiel, DAZN a obtenu les droits des compétitions belges pour les cinq prochaines saisons. L'accord garantit à la Pro League et ses clubs un revenu de 84.2 millions d'euros par saison, qui pourrait encore augmenter.

C'est officiel depuis ce jeudi, DAZN a remporté les droits de diffusion en direct de la Jupiler Pro League, de la Lotto Super League, de la Croky Cup et de la Supercoupe pour les cinq prochaines années. De plus, DAZN obtient les droits sur les résumés, les séquences publiées ainsi que sur une émission "magazine" du lundi soir.

De leur côté, la VRT et la RTBF continueront à prendre en charge les droits radio et assureront la couverture en direct des matchs lors des cinq prochaines saisons. L'accord garantit à la Pro League un revenu annuel d'au moins 84,2 millions d'euros, avec des revenus additionnels provenant des recettes supplémentaires de DAZN.

Sans compter les droits internationaux et de streaming, qui seront attribués début 2025, faisant ainsi augmenter le montant total à au moins 93 millions d'euros. Cependant, cela reste en deçà du contrat actuel, qui générait en moyenne 100 millions d'euros par an.

La Pro League aurait difficilement pu faire mieux

Le nouveau contrat reflète une tendance à la baisse dans les accords médiatiques, tant au niveau national qu'international. Ces dernières années, Telenet et Proximus ont également pu diffuser les matchs de première division grâce à des sous-licences, une possibilité qui reste ouverte dans le nouveau cycle.

La collaboration avec DAZN offre à la Pro League stabilité et opportunités de croissance. Grâce à de nouvelles innovations et une distribution élargie, le football belge reste accessible aux fans via divers canaux.