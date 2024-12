Sébastien Pocognoli très clair avant le choc face à Bruges : "Ce sera un test, mais pour eux aussi !"

L'Union Saint-Gilloise joue un véritable choc ce dimanche en accueillant le Club de Bruges. Sébastien Pocognoli a préfacé la rencontre en conférence de presse.

L'Union Saint-Gilloise semble être passée outre ses problèmes du début de saison et est désormais bien lancée.

La rencontre de ce dimanche au Parc Duden face au Club de Bruges, impressionnant également depuis plusieurs semaines, a alors tout d'un choc.

Sébastien Pocognoli, le coach de l'Union, en est bien conscient et n'a pas oublié d'aussi mettre la pression sur son adversaire.

"On affronte probablement la meilleure équipe du moment du pays", a-t-il déclaré selon La Dernière Heure. "Mais on est à la maison, donc on se doit de faire le maximum pour donner du plaisir à nos supporters. Ça reste le but ultime, pour moi : proposer du bon football. (...) Bien sûr, on sait qu'on devra être à notre meilleur niveau contre Bruges."

"Ceci dit, je ne dirai pas que c'est un crash-test car cela signifierait un peu que l'on se crasherait si on échoue, ce qui ne sera pas le cas vu ce qu'on a montré ces dernières semaines. Et puis il faut dire que pour Bruges aussi, d'une certaine manière, venir chez nous sera un test."