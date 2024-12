🎥 Football et terrorisme à nouveau mêlés : la soirée très particulière vécue par le FC Magdebourg et le Bayern Munich

Il était un peu plus de 19h quand un homme s'est faufilé dans les allées du marché de Noël de Magdebourg au volant de sa voiture, fauchant bon nombre de passants. Le bilan provisoire est lourd : 2 morts et une soixantaine de blessés.

Le football est évidemment dérisoire par rapport à tout cela. Hasard du calendrier, l'équipe locale du FC Magdebourg disputait ce soir-là son match de deuxième division, en déplacement au Fortuna Düsseldorf.

L'information de l'attaque du marché de Noël est parvenue à tout le monde pendant la rencontre, lorsqu'un message a été diffusé sur l'écran géant. Tout le stade s'est alors arrêté de chanter.

Un moment flottement a eu lieu, la rencontre s'est tout de même poursuivie. Le Fortuna s'est imposé 2-5 mais n'avait plus vraiment le coeur à célébrer ses buts. Aucune interview d'après-match n'a été donnée.

Moment FC Magdeburg victory in Dortmund is paused following Christmas market chaos that saw BMW smash into crowd injuring at least 60 people pic.twitter.com/nhEZrSksM2