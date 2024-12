Axel Witsel, le héros discret de l'Atlético face au FC Barcelone

Axel Witsel a été auteur une grosse prestation lors de la victoire de l'Atlético contre le FC Barcelone. Le Diable Rouge a contribué à la remontada de son équipe.

Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid s'affrontaient ce samedi pour le compte de la 19e journée de Liga. Dans une rencontre totalement dingue, les hommes de Diego Simeone sont revenus au score grâce à un but d'Alexander Sørloth en toute fin de match.

Alors que le score était toujours de 0-1 en faveur des Catalans, Axel Witsel a fait son entrée en jeu à la 52e minute. Le Diable Rouge remplaçait José María Giménez, blessé au pied. Crédité d'une carte jaune après sa montée, tout démarrait mal pour l'ancien Rouche. Mais il sera finalement auteur d'une très bonne prestation et aura permis à son équipe de résister aux attaques barcelonaises, ce qui a permis à l'Atlético de retourner la situation et de s'imposer.

Ce n'est pas la première fois que le natif de Liège rentre au jeu avant une remontada. Début décembre, Witsel avait déjà participé au retournement de situation des Colchoneros contre Séville. Menés 2-3 lors de l'entrée du joueur belge, l'Atlético s'était finalement imposé 4-3.

Avec cette victoire, et ce malgré une rencontre de moins, les Madrilènes prennent la première place du classement avec 3 points d'avance sur les Barcelonais, qui ont un match de plus. Le Real, quant à lui, a deux rencontres de moins (une de moins que l'Atlético) et pourrait donc prendre la deuxième place cet après-midi.