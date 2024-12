Le Club de Bruges aurait-il dû recevoir un penalty contre l'Union ? L'avis très clair d'Hans Vanaken

Sur les réseaux sociaux, les supporters du Club de Bruges ont exprimé leur mécontentement, estimant que leur équipe aurait dû bénéficier d'un penalty.

Cependant, l’arbitre Lawrence Visser a systématiquement consulté le VAR, qui n’a décelé aucune irrégularité. Parmi les phases litigieuses, on note un contact entre Burgess et Nilsson, où la main du défenseur de l’Union a touché le visage du Suédois, ainsi qu’une action où Khalaili a déséquilibré Tzolis. Mais dans les deux cas, le VAR n’a pas jugé bon d’intervenir.

Interrogé à ce sujet, Hans Vanaken s’est montré hésitant : "Peut-être bien, oui. Mais en tant que joueur du Club de Bruges, je vais naturellement dire que oui", a-t-il plaisanté. "Le VAR a sûrement vérifié."

Vanaken a ensuite livré une analyse lucide de la rencontre : "Nous avons réussi à revenir dans le match après un double retard, et c’est un point positif à retenir. L’essentiel, c’est que nous avons continué à croire en nous, même après ce but contre notre camp. Cela a fini par payer."

Il a aussi reconnu la solidité défensive de l’Union : "Ils n’ont pas créé énormément d’occasions, bien que Mignolet ait dû réaliser une superbe parade avant la mi-temps. Leur avance venait surtout d’une contre-attaque."

Après la pause, des ajustements tactiques ont été effectués : "Avec l’entrée de Jutgla, nous sommes passés à deux attaquants, et cela nous a aidés à inverser la tendance", a expliqué Vanaken.

L’entraîneur Nicky Hayen a précisé qu’il envisageait déjà ce changement avant le second but de l’Union : "J’y pensais, mais leur double avantage a facilité ma décision. Aurais-je dû le faire plus tôt ? C’est facile à dire après coup, mais cela aurait aussi pu mal tourner."

Vanaken a également joué un rôle clé dans la préservation du score en sauvant un ballon sur la ligne après un arrêt spectaculaire de Mignolet. "Tout le mérite revient à Mignolet, c’est grâce à sa parade que j’ai pu dégager », a-t-il conclu. « Heureusement, cette balle n’est pas entrée."