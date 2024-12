🎥 On ne l'arrête plus : Rayane Bounida encore décisif avec les jeunes de l'Ajax

Rayane Bounida continue de faire parler de lui à l'Ajax Amsterdam. Il y a trois semaines, l'ancien wonderkid anderlechtois a rejoint les U21 après avoir inscrit 7 buts en 13 matchs avec les U19.

De quoi lui permettre de se confronter au football professionnel, au football d'adultes, en se frottant chaque semaine à une équipe de deuxième division néerlandaise.

Mais la période d'adaptation a été toute relative : hier, le Bruxellois de 18 ans a été décisif pour la troisième fois en trois montées au jeu.

Après deux buts, Bounida a cette fois délivré un assist. Alors que Roda poussait pour égaliser dans le temps additionnel, il s'est défait de plusieurs joueurs adverses pour céder le ballon à Jan Faberski, qui a encore abattu un gros travail pour aller marquer (action à 8'20 dans le résumé ci-dessous).

#JongAjax highlights vs. Roda JC are here! #jajrod pic.twitter.com/M6t8jspSgS