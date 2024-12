Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/12: Mertens - Bertaccini - Bolasie - Lukebakio - Lammens - Olmo - Kuyt - Arokodare

En octobre, la Juventus envoyait son directeur sportif suivre attentivement quatre Diables Rouges lors de la rencontre entre l'Italie et la Belgique, en Ligue des Nations. L'un d'eux pourrait faire l'objet d'une offre de la Vieille Dame en janvier. ( Lire la suite )

Yannick Bolasie termine sa carrière au Brésil. Auparavant au Criciúma Esporte Clube, l'ancien joueur d'Anderlecht rejoint l'un des plus grands clubs du pays : Cruzeiro. ( Lire la suite )

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Mertens - Bertaccini - Bolasie - Lukebakio - Lammens - Olmo - Kuyt - Arokodare

À Anderlecht, quelques coups d'éclat ne suffisent pas : un autre club de Pro League aimerait relancer Yari Verschaeren

Depuis bien trop longtemps, Yari Verschaeren alterne le chaud et le froid au Sporting d'Anderlecht. Le médian offensif semble trop court pour évoluer dans une équipe qui joue le titre, et reçoit la possibilité de rebondir... dans une autre équipe de Pro League. (Lire la suite)

Une ascension éclair : Adriano Bertaccini pourrait-il quitter Saint-Trond un an après son arrivée ?

Récemment, Adriano Bertaccini a déclaré que La Gantoise était "son grand club préféré", en Belgique. Les Buffalos, qui viennent de perdre Max Dean sur blessure, pourraient justement avoir besoin d'un joueur dans son genre. (Lire la suite)

Sur le banc de l'AS Monaco, Eliott Matazo va très probablement changer d'air dès l'hiver, et a déjà un prétendant

En manque de temps de jeu au pied du Rocher, Eliot Matazo pourrait quitter l'AS Monaco dès l'hiver. Le jeune Diable Rouge est ciblé par Nantes. (Lire la suite)

Le Racing Genk peut s'attendre à un nouveau jackpot : "C'est certain qu'ils le suivent déjà en Angleterre"

Avec treize buts et cinq passes décisives, Tolu Arokodare joue un rôle clé dans la bonne saison du Racing Genk. Le solide attaquant nigérian, impliqué dans près de la moitié des buts de son équipe, ne restera pas des années en Jupiler Pro League. (Lire la suite)

Un mercato très ambitieux de la lanterne rouge pour remonter la pente ? "Ils ne mettront pas tout leur argent chez nous, mais on peut en profiter"

Le Beerschot passera le Nouvel An en position de lanterne rouge du championnat. Dirk Kuyt espère du renfort en janvier, et compte sur le propriétaire United World, qui ne détient plus qu'un seul club européen. (Lire la suite)

Lourde perte en vue pour le Barça : plusieurs cadors anglais veulent en profiter

Selon plusieurs médias anglais, le représentant de l'international espagnol Dani Olmo serait actuellement à Manchester. De quoi alimenter les spéculations sur son départ forcé du FC Barcelone. (Lire la suite)

Manchester United voit un Belge de Pro League comme un futur titulaire et souhaite le recruter !

Auteur de bonnes prestations avec l'Antwerp, Senne Lammens est suivi par une écurie européenne prestigieuse, en quête de renouveau. En effet, Manchester United serait intéressé par ses services. (Lire la suite)