"Je suis offensé par tout ce que j'entends" : le niveau du championnat belge est-il meilleur que ce que suggèrent certains ?

La Jupiler Pro League n'a pas toujours bonne réputation à l'étranger. Philippe Albert décrit notre compétition comme largement sous-côtée.

La Belgique a beau être ciblée par les recruteurs de l'Europe entière comme championnat tremplin, elle est parfois regardée avec pas mal de condescendance. Encore aujourd'hui, nos voisins français se sont montrés assez sceptiques concernant le Boxing Day à la belge. Plus largement, notre championnat est considéré comme un pas en arrière par certains joueurs et certains analystes des pays limitrophes.

Philippe Albert ne place pas la Pro League au niveau de la Premier League ou de la Bundesliga mais attend un peu plus de considération : "Nos cinq équipes vont passer l’hiver européen au chaud. Et c’est ça qui me fait marrer quand on dit que notre championnat n’a pas le niveau" déclare-t-il à SudInfo.

"Reprenez les dernières années, les clubs belges sont présents, peut-être pas comme les années 70-80 mais pas loin. Regardez les joueurs qui ont quitté notre championnat et comparez leur prix d’achat avec leur prix de revente" poursuit-il.

Nos clubs trop souvent pris de haut ?

"Je ne comprends pas tous ceux qui disent que notre championnat, c’est de la m*rde. Non, ça ne l'est pas. Dire le contraire, c’est de la mauvaise foi et je déteste ça. Ce sont des discours dans le vide" déplore l'ancien Diable Rouge.

Pour lui, le ton est parfois trop médisant : "Regardez les clubs français, hollandais ou portugais en Coupe d’Europe, le niveau n’est pas aussi éloigné que ces championnats-là ! Je ne veux pas être chauvin comme en France ou en Angleterre mais quand c’est mérité, il faut le faire. Le travail dans l’ombre des clubs doit être mis en évidence".

"Notre niveau en club n’est pas aussi mauvais qu’on veut bien le dire. Je reste offensé par tout ce que j’entends, notre football n’est pas du gruyère" conclut-il. Puissent nos clubs européens continuer à lui donner raison en deuxième partie de saison.