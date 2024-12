Le concurrent de Konstantinos Karetsas est en réalité l'un de ses plus grands alliés : "Comme une sorte de figure paternelle"

Konstantinos Karetsas continue de progresser à Genk. Ses coéquipiers sont très présents pour l'aider à prendre ses marques, en particulier Patrik Hrosovsky.

Konstantinos Karetsas a fêté ses 17 ans le mois dernier et a déjà disputé 21 matches avec l'équipe première. Bien qu'il alterne encore entre le banc et le onze de base, son talent hors norme crève les yeux.

Après avoir débuté (et marqué son tout premier but en D1A) contre Anderlecht, il a cédé sa place à Patrik Hrosovsky contre l'Antwerp. L'entraîneur Thorsten Fink fait beaucoup tourner son entrejeu, Karetsas est parfois 'sacrifié' pour apporter un peu plus d'équilibre.

Le wonderkid prend tout cela avec beaucoup de maturité. À 32 ans, Hrosovsky a presque le double de son âge et lui donne beaucoup de conseils. L'international slovaque a tout de même disputé 64 rencontres européennes (il était déjà présent lorsque Genk jouait encore la phase de groupe de la Ligue des Champions sous Felice Mazzu), son expérience est précieuse pour guider Karetsas.

Déjà six buts pour Hrosovsky cette saison

"Ma relation avec Patrik est très bonne. Je ne le vois pas comme un concurrent, mais plutôt comme une sorte de figure paternelle" explique Karetsas. "Je peux apprendre beaucoup de sa façon de se mettre en bonne position devant le but. Nous sommes deux types de joueurs différents, que l'on peut utiliser à différents moments. Il y a une bonne rotation" poursuit-il. Karetsas l'accepte d'autant plus que l'équipe tourne parfaitement.

"La première place est vraiment méritée. Nous avons déjà montré à presque toutes les équipes que nous pouvions jouer un très bon football. Maintenant, nous devons continuer sur notre lancée jusqu'aux Playoffs, car beaucoup de choses peuvent encore s'y passer. Il faut donc prendre le plus de points possible". Après avoir marqué son premier but avec le noyau A, Konstantinos Karetsas semble en tout cas libéré. Continuera-t-il sur sa lancée en 2025 ?