Le cas Tedesco s'étire en longueur : "La politique de l'autruche, c'est une histoire bien belge"

Aucune décision n'a encore été prise officiellement concernant Domenico Tedesco. Vincent Mannaert est déjà attendu au tournant.

À moins de se faire licencier un 31 décembre comme Carl Hoefkens au Standard il y a un an, Domenico Tedesco va finir l'année à la tête des Diables Rouges. La cuvée 2024 a pourtant été bien pauvre avec cet Euro brouillon et cette Ligue des Nations sans éclat.

Le sélectionneur est de plus en plus isolé, notamment après avoir été invité par la Fédération à ne pas s'exprimer sur le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Mais beaucoup auraient aimé voir la décision (de le conserver ou non) tomber plus vite. Philippe Albert est de ceux-là : il estime qu'il faut absolument apporter de la clarté sur le sujet.

"Avec ou sans Domenico Tedesco ? Sans lui, ce serait mieux. Mais si la Fédération décide de continuer avec lui, il faudra l’accepter et le soutenir au maximum parce que c’est l’avenir du football belge qui est en jeu. Je crois cependant qu’une rupture s’est créée et la Fédération doit prendre une décision le plus vite possible" déclare-t-il au journal Le Soir.

L'Union Belge trop longue à la détente ?

L'ancien Diable est agacé : "Pour l’instant, c’est la politique de l’autruche. C’est une histoire belge : on tarde à prendre la décision, quelle qu’elle soit, pour gagner quelques centaines de milliers d’euros mais l’avenir de notre équipe nationale est en jeu".

Pour Philippe Albert, il y a urgence : "Il faut trancher dans le vif. Si Tedesco est viré, Courtois, Lukaku, De Bruyne sont des problèmes à régler le plus vite possible". Les Diables se retrouveront en mars pour le barrage de Ligue des Nations contre l'Ukraine.