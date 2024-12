Officiel : Une recrue estivale de Westerlo quitte la Campine après seulement six mois !

Détenu par l'entrepreneur turc Oktay Ercan depuis 2019, Westerlo aime souvent, lors des mercatos, se pencher vers des jeunes joueurs turcs à fort potentiel. Cependant, certains ne répondent pas toujours aux attentes, comme Emir Ortakya.

Le défenseur de 20 ans est prêté depuis l'été par Fenerbahçe. Un prêt qui s'est presque révélé inutile, puisqu'il n'est apparu qu'à cinq reprises avec le maillot campinois.

Trois titularisations, deux montées au jeu, pour une anecdotique passe décisive. Le bilan est bien maigre, et Ortakaya a clairement fait savoir qu'il aimerait poursuivre son développement ailleurs. C'est donc sans surprise que Westerlo a annoncé la nouvelle dans un communiqué, ce lundi.

'Westerlo et Fenerbahçe ont convenu qu'Emir Ortakaya poursuivra sa carrière ailleurs", lit-on simplement. Une aventure en Belgique terminée plus tôt que prévu, après six mois seulement.

