Philippe Clément sous pression : "La direction croit toujours en moi"

Deux matchs sans victoire pour conclure l'année : Philippe Clément espérait sans doute mieux. Peut-il survivre à cette nouvelle contre-performance ?

Philippe Clement avait redressé la barre ces dernières semaines mais a terminé l'année par un 1/6 qui fait tache et laisse les Rangers bien mal en point en championnat.

Après une défaite à St Mirren, les Rangers ont partagé a Motherwell (2-2), et étaient même menés 2-0 à la mi-temps, malgré une possession de balle outrageusement à l'avantage du club de Glasgow.

Désormais, le Celtic compte 14 points d'avance sur les Rangers, après avoir déjà remporté la Coupe de la Ligue il y a quelques semaines face au grand rival.

Le 2 janvier prochain, c'est probablement quitte ou double pour Philippe Clément : le Old Firm opposera le Celtic et les Rangers, et devra être gagné pour éviter, probablement, un licenciement du coach belge. Même si ce dernier ne se fait aucun souci, officiellement.

"Je ne m'inquiète pas. Nous savions avant la saison que ce ne serait pas simple. Mais la direction croit toujours en moi. Pensez-vous qu'avec un autre manager, les erreurs défensives aujourd'hui n'auraient pas été commises ?", souligne Clément dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Nous nous tirons trop souvent une balle dans le pied".