Des millions en vue pour Westerlo, qui se tourne vers... le Club de Bruges pour se renforcer

Le Sparta Prague continue de miser pleinement sur Bryan Reynolds. Le club de première division tchèque a fait une deuxième offre pour le défenseur latéral de Westerlo, qui hésite encore.

Le Sparta Prague est à fond sur Bryan Reynolds et vient de formuler une deuxième offre, qui s'élève à deux millions d'euros, complétée par 500 000 euros de bonus et un pourcentage de 10% sur la plus-value de son futur transfert. Cependant, Westerlo hésite encore.

Le club tchèque, actuel troisième du championnat derrière le Slavia et Plzen, s'intéresse déjà depuis un an et demi à l'Américain de 23 ans, pisté par Anderlecht et le Club de Bruges avant son arrivée en Belgique. L'offre du Sparta est toutefois inférieure aux 3,5 millions d'euros que Westerlo a payés l'année dernière à l'AS Rome pour s'offrir les services de l'international espoir, probable futur concurrent de Marlon Fossey en sélection.

Le défenseur latéral est également l'un des joueurs les mieux payés au Kuipje. Son départ donnerait donc une certaine marge de manœuvre au club, pour permettre de renforcer l'effectif pendant l'hiver.

Westerlo cherche son remplaçant... au Club de Bruges

Pour le remplacer, Westerlo semble se tourner vers Kyriani Sabbe du Club de Bruges. Le jeune défenseur a déjà été sondé, mais jusqu'à présent, il ne semble pas enclin à rejoindre la Campine. Sabbe joue actuellement peu en Venise du Nord, mais n'est pour autant pas pressé de partir.

En outre, des informations ont été demandées par Westerlo sur Hugo Siquet, aussi du Club de Bruges. Mais pour que tout se débloque, il faudra que le Sparta accepte de payer le montant réclamé par Westerlo.