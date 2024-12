Flop éphémère du Standard, il relance enfin sa carrière : "Si j'étais l'Ajax, je n'hésiterais pas"

Une carrière est faite de hauts et de bas. Après beaucoup de bas, celle d'Alen Halilovic reprend enfin son envol.

Au Standard, Alen Halilovic n'avait pas vraiment impressionné. Malgré son talent hors norme, le Croate était déjà sur la pente descendante en arrivant à Sclessin.

Prêté par l'AC Milan en janvier 2019, il ne s'était montré décisif qu'à une reprise. L'ancien international n'était déjà plus que l'ombre du jeune talent qu'il était au FC Barcelone. Un constat qui l'a malheureusement poursuivi pour le reste de ses pérégrinations à Birmingham, Reading et Rijeka.

La renaissance

Après six mois sans club, Halilovic a signé au Fortuna Sittard il y a un an et demi. Et il s'y est enfin relancé. À 28 ans, il enchaîne les matchs comme il ne l'avait encore jamais fait. Avec un peu de stabilité et de confiance, son niveau ne fait qu'augmenter : il est l'une des révélations de la saison en Eredvisie.

Au micro d'ESPN, Rafael van der Vaart explique qu'il aimerait bien le voir signer dans son ancien club de l'Ajax : "Si j'étais eux, je le ferais immédiatement. Un tel joueur manque à l'Ajax. C'est idéal d'avoir un tel gars dans sa sélection".

L'ancien international néerlandais va même jusqu'à dire qu'Halilovic serait parmi les meilleurs à Amsterdam. "Ce n'est pas exagéré. Je leur ai envoyé ça texto, je pourrais vous retrouver le message. Les dirigeants le trouvent bon mais trop inconstants m'ont-ils répondu".