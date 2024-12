Un ancien Mauve tire la sonnette d'alarme pour Anderlecht : "Visiblement, ils n'en sont pas capables"

Anderlecht a fini 2024 sur deux défaites. David Hubert a indéniablement apporté un plus au jeu bruxellois mais doit lui aussi se remettre en question.

Lors des derniers Playoffs, Anderlecht a cru pouvoir décrocher son 35e titre, mais son sprint final n'a pas été à la hauteur. Depuis le départ de Brian Riemer, c'est le jeu proposé qui enthousiasme à nouveau les supporters, même si certains matchs pourraient démentir le constat.

"Anderlecht revient, on le sent. C'est une bonne chose. Notre football a besoin de cette concurrence au sommet" déclare Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws.

"Le Sporting doit absolument gagner des trophées et faire rentrer de l'argent. Le club se débrouille bien en Europa League mais au bout du compte, il faut jouer en Ligue des Champions pour gagner des montants qui font vraiment la différence" poursuit Frank Boeckx.

Une marge de progression certaine

Mais pour revenir à hauteur du Club de Bruges et de Genk, il y a encore du boulot. La défaite contre Dender a mis en lumière plusieurs manquements. "Un bon Anderlecht aurait fait courir Dender derrière le ballon, mais cela ne s'est pas produit. La bataille du milieu de terrain a été perdue", constate Degryse.

L'ancien de la maison en attend plus des joueurs d'expérience de l'entrejeu : "Mats Rits et Leander Dendoncker ne forment pas un tandem débordant de créativité, mais ce sont des hommes qui normalement ne perdent pas le ballon et font donc jouer les autres. Sauf que visiblement, ils n'en sont pas capables pour le moment. Après la pause, Thorgan Hazard est monté... On peut difficilement appeler cela un manque d'expérience".