Officiel : un attaquant de l'Union est prêté jusqu'en fin de saison, avec option d'achat

Arrivé librement en juillet 2023 en provenance de Willem II, Elton Kabangu n'a pas beaucoup de temps de jeu sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise.

L'attaquant de 26 ans n'a été titularisé qu'à deux reprises depuis le début de la saison et compte 13 apparitions, pour une passe décisive en Supercoupe, et un but en Coupe de Belgique.

Le natif de Courtrai est sur une voie de garage, barré par la concurrence et, logiquement, il s'offre un nouveau défi pour cette seconde partie de saison.

L'information est déjà officielle, Elton Kabangu est prêté en Écosse, à l'Heart of Midlothian Football Club, jusqu'à la fin de la saison.

L'Union Saint-Gilloise précise que le club d'Édimbourg détient une option d'achat, dont la valeur n'a pas été révélée. Kabangu est déjà le deuxième joueur offensif prêté par l'Union en 2025.

