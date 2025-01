Nicolas Raskin mis à l'honneur aux Rangers : Clément explique !

Grand honneur pour Nicolas Raskin aujourd'hui : il portait le brassard de capitaine des Rangers lors du Old Firm. Une première sous Philippe Clément, qui a expliqué ce choix.

Difficile de faire mieux pour un joueur des Glasgow Rangers que de porter le brassard pour un Old Firm, d'être décisif et de l'emporter 3 buts à 0. Nicolas Raskin commence l'année 2025 de la meilleure des manières, et avec une passe décisive pour l'ex-Genkois Ianis Hagi, il a en partie contribué à - probablement - sauver la tête de Philippe Clément ce jeudi.

Une belle façon de rendre sa confiance au coach des Rangers, qui était sous pression après des semaines difficiles. "Les gars ont eu la récompense qu'ils méritaient et ne recevaient pas ces dernières semaines, que ce soit en finale de la Coupe de la Ligue ou dans les deux derniers matchs", se réjouit Clément au micro de Sky Sports.

"Les choses ne tournaient pas en notre faveur. Mais même avec des blessures et une forte tournante, tout le monde dans l'équipe travaille dur pour que les choses aillent de mieux en mieux et en voilà la preuve", pointe le Belge, qui a expliqué pourquoi Raskin portait le brassard.

"Il y a quelques mois de cela, Nico n'était pas prêt pour être capitaine, mais il fait des pas en avant. Au plus vous avez de capitaines potentiels, au meilleur est l'équipe. C'est une victoire très importante", estime Philippe Clément. "Cela donne la foi aux supporters. L'équipe se construit, il y a beaucoup de potentiel et nous allons travailler dur pour y parvenir. C'est mon job et ma mission".

Avec cette belle victoire lors du derby de Glasgow, les Rangers reviennent à 11 points du Celtic. Un total qui paraît encore difficilement surmontable, mais les choses vont un peu mieux...