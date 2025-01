Le retour en Pro League, encore à la mode pour les Diables Rouges cet hiver ?

Olivier Deman a donc signé à l'Antwerp, prêté par le Werder Brême. Il pourrait ne pas être le seul joueur belge à se relancer en Pro League...

Un transfert à l'étranger est souvent ce à quoi aspirent tous les joueurs qui percent en Jupiler Pro League, championnat tremplin par excellence. Et bien souvent, Domenico Tedesco comme son prédécesseur Roberto Martinez encourageaient cette habitude en privilégiant, assez naturellement, les joueurs évoluant à l'étranger par rapport aux piliers de Pro League.

Mais force est de constater une tendance : désormais, en plus de Belges ayant fait le tour de la question - et parfois tout gagné - à l'étranger (Kompany, Mignolet, Alderweireld, Vertonghen, Defour, Nainggolan...), on en voit revenir la trentaine à peine atteinte.

L'été passé, ils sont ainsi plusieurs à avoir décidé de se relancer au pays à un âge considéré habituellement comme le prime, le pic d'une carrière : Dennis Praet, Leander Dendoncker, Thomas Foket. Avant eux, Thorgan Hazard et même Nacer Chadli peuvent être considérés comme faisant de la même "catégorie", à savoir des Diables dont on n'attendait pas le retour de sitôt dans notre championnat.

Et cette tendance ne semble pas près de s'arrêter. Ce lundi, l'Antwerp a annoncé l'arrivée d'Olivier Deman en prêt depuis le Werder Brême, un an et demi après son départ du Cercle de Bruges. Il pourrait ne pas être le dernier : Dante Vanzeir, parti en MLS, est sur la liste de La Gantoise ; Hannes Delcroix se retrouve cité... au Standard.

Reculer pour mieux sauter et se relancer à l'étranger par la suite ? Pas impossible, bien sûr. Mais les exemples de joueurs revenus en Belgique pour ensuite rebondir plus haut qu'avant leur premier départ sont tout de même rares... si pas inexistants.

Mike Trésor, Divock Origi, Adnan Januzaj... ?

Leurs noms n'ont pas encore été cités cet hiver, mais les Diables Rouges même pas encore trentenaires et susceptibles d'opter pour un retour en Pro League par la petite porte dans les mois à venir sont en réalité nombreux.

On pense bien sûr à Mike Trésor, au fond du trou à Burnley ; à Divock Origi mis au placard par l'AC Milan ; à Adnan Januzaj qui n'a joué que 300 minutes à Séville ; à Siebe Van der Heyen, sans temps de jeu à Mallorque et cité à... Saint-Trond. À quelque chose malheur est bon : s'ils reviennent et retrouvent leur meilleur niveau, ils seront de sacrées valeurs ajoutées pour la Pro League. Le problème, c'est que ça non plus, ce n'est pas garanti...