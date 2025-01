🎥 Les adieux pleins d'émotion de Jean Butez à l'Antwerp

Le Matricule 1 a officialisé le départ du portier qui poursuivra sa carrière en Serie A après plusieurs saisons passées au Bosuil.

Comme annoncé (lire ici), Jean Butez s'est engagé en Italie sous les couleurs de Como, promu en Serie A. Le Français quitte la Belgique après avoir marqué la JPL du haut de ses 170 rencontres jouées sous les couleurs de l'Antwerp.

Formé au LOSC, il avait fait ses premiers pas en Belgique sous les couleurs de Mouscron au Canonnier en 2017 et n'a plus quitté le pays depuis. Il a désormais l'occasion de donner un nouveau souffle à sa carrière, mais devra concurrencer un gardien du calibre de Pepe Reina (ex-Liverpool).

Butez a fait ses adieux à l'Antwerp dans une vidéo partagée sur les réseaux de son désormais ancien club. L'émotion ets palpable quand le Français se remémore ses débuts au Bosuil, les rencontres et moments qui l'ont marqué, le staff, les employés et les coaches avec qui il a collaboré, sans oublier ses coéquipiers et les supporters, avant de ponctuer avec un "Allez l'Antwerp !".

Il rejoint un tout autre challenge chez un promu de Serie A qui pointe à la 16e place du classement, à une point seulement de la zone rouge et qui se déplacera à la Lazio dans trois jours, avant de recevoir le Milan AC lors de la journée suivante.