Bruges et Genk intransigeants rejoignent le dernier carré de la Croky Cup

Les premiers quarts de finale de la Croky Cup se jouaient ce soir, pour le premier match de cette nouvelle année dans l'élite belge. Le Club et Genk n'ont pas manqué leur rendez-vous et ont solidement validé leur billet pour le prochain tour.

L’affiche du soir en Coupe de Belgique opposait STVV et Genk, qui se retrouvaient au Stayen pour un Derby limbourgeois animé comme souvent. La partie débutait très fort avec plusieurs occasions des deux côtés. Mais alors que STVV se montrait dangereux, Oh Hyeon-Gyu (30e) ouvrait le score pour Genk.

Après le repos, malgré un début en fanfare des Canaris, le Sud-Coréen refroidissait le Stayen en doublant la mise pour les visiteurs (52e). Sous les yeux de leur nouvelle recrue Didier Lamkel Ze, les Canaris encaissaient rapidement le zéro-trois des oeuvres d'El Ouahdi (63e) qui tuait définitivement le match, avant que Dedeji-Sternberg (81e) n'enfonce le clou deux minutes après sa montée au jeu.

Le Racing a fait preuve de solidité mais surtout d'efficacité, et confirme son statut actuel dans l'élite belge. Il retrouvera Bruges en demies pour un choc qui promet des étincelles.

Bruges fait le boulot et rejoint le dernier carré

Dans l'autre quart de finale de ce soir, Bruges a écarté OHL. Le Club concrétisait rapidement sa domination grâce à Christos Tzolis (22e) qui faisait sauter le verrou suite à une excellente passe en profondeur de Jashari. En fin de première période, OHL tentait de réagir via Ikwuemesi et N'Dri mais Jackers était attentif et gardait le zéro pour les Blauw & Zwart.

Après le repos, Bruges reprenait le contrôle et testait rapidement Leysen. Finalement, Christos Tzolis (68e) récidivait sur une passe décisive de Skov Olsen et plantait un doublé qui envoyait le Club au tour suivant.

OHL poussait pour trouver la faille, mais manquait trop d'efficacité. Finalement, Bruges obtenait un penalty via la VAR pour une faute de Kurucay sur Tzolis. Skoras (86e) transformait. Bruges n'a pas manqué son premier rendez-vous de l'année et retrouvera Genk pour une place en finale.