Encore un : le Club de Bruges est proche d'avoir trouvé un accord pour le plus gros flop de son histoire récente

L'opération nettoyage est presque terminée au Club de Bruges. Alors que le FCB s'est déjà séparé de Philip Zinckernagel et Dedryck Boyata, un dossier important doit encore être traité cet hiver.

Du côté des arrivées, il ne faut pas s'attendre à grand-chose cet hiver, au Club de Bruges. L'effectif semble assez costaud et équilibré et, à moins qu'un pilier ne parte, aucun transfert important ne devrait être réalisé.

Dans l'autre sens, par contre, le Club a déjà accompli un travail remarquable avec les départs de Zinckernagel et Boyata. Les deux joueurs représentaient un poids important sur le budget salarial. Et si Kamal Sowah s'en va aussi cet hiver, le trésorier brugeois pourra sabrer la bouteille de champagne.

Pas adapté au système du Club

Il s'agira, de toute manière, d'une grosse perte financière. En effet, le Club avait offert 9 millions d'euros à Leicester pour le recruter à l'été 2021. Cependant, le Ghanéen n'a jamais percé et n'a inscrit que deux buts et délivré cinq passes décisives en 52 apparitions avec les Blauw & Zwart.

Un fameux contraste avec son passage à Louvain, lors duquel il s'était illustré. Il y avait inscrit 13 buts et délivré 10 passes décisives, mais c'était surtout la menace constante qu'il représentait qui a convaincu le Club. Cependant, dans un tout autre système de jeu et à partir d'une position beaucoup plus avancée, il n'a jamais justifié son prix d'achat.

Solution en cours d'élaboration

C'est pourquoi le Club a entamé des négociations avec son entourage pour résilier son contrat. Sa dernière apparition en match officiel remonte au 5 mai dernier sous les couleurs du Standard. Un prêt lors duquel il n'avait pas non plus réussi à convaincre, malgré la présence de Carl Hoefkens, l'entraîneur avec lequel il avait le mieux réussi, sur le banc.

Le Club préférerait donc le voir partir maintenant, car son contrat se termine cet été son salaire pourrait être économisé. La carrière du joueur de 24 ans est aussi en jeu, parce qu'une année sabbatique ne lui permettrait pas de se remettre sur le devant de la scène. C'est pour cette raison que son entourage serait enclin à résilier son contrat, selon nos informations.