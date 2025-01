Dans la tourmente, un club de Premier League annonce le départ de son entraîneur et a déjà trouvé son remplaçant

Après une première partie de saison décevante, West-Ham s'est séparé de Julen Lopetegui, ce mercredi.

L'entraîneur espagnol n'a pu atteindre mieux qu'une 14e place à mi-championnat avec les Hammers. "La première moitié de saison n'a pas été à la hauteur des ambitions du club et c'est pourquoi des actions ont été menées en cohérence avec nos objectifs", peut-on lire dans le communiqué du club londonien.

Le successeur de David Moyes à West-Ham a donc quitté le club en compagnie de plusieurs membres de son staff. Et son remplaçant sera déjà connu.

Selon les informations de la presse anglaise, c'est Graham Potter, l'ancien entraîneur de Chelsea et Brighton, qui va prendre place sur le banc. L'intention est qu'il soit sur le banc lors du match de FA Cup contre Aston Villa prévu ce vendredi.

West Ham United can confirm that Head Coach Julen Lopetegui has today left the Club.