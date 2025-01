Une page se tourne chez voisins : la grande annonce de Didier Deschamps

Didier Deschamps fait partie des meubles à la tête de l'équipe de France. Mais il devrait annoncer aujourd'hui la date de son départ.

Après une histoire déjà très riche avec l'Equipe de France en tant que joueur, Didier Deschamps est encore un peu plus rentré dans la légende du football français grâce à son passage sur le banc des Bleus.

Le Bayonnais de 56 ans a pris en charge l'équipe en 2012, succédant à Laurent Blanc. Le renouvellement du groupe avait déjà été amorcé depuis le traumatisme de la Coupe du Monde 2010, mais le football français est encore en pleins doutes, avec son lot de polémiques.

12 ans et demi plus tard, Deschamps devrait annoncer son intention de partir à l'issue de son contrat, qui prévaut jusqu'en 2026. Selon les informations du journal L'Équipe, il devrait confirmer son départ des Bleus à l'issue de la Coupe du Monde 2026 sur le coup de 13h, lors d'un entretien croisé avec Brigitte Macron dans le cadre de l'opération pièces jaunes.

Deschamps veut s'en aller en beauté

DD aurait tranché sur son avenir depuis plusieurs mois. Le timing de l'annonce permettra d'apporter un peu plus de clarté et de sérénité pour ses derniers rendez-vous sur le banc, à savoir la Ligue des Nations et le Mondial 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ces derniers temps, sa gestion du groupe et ses relations ambiguës avec des joueurs tels que Karim Benzema, Olivier Giroud, Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann avaient fait naître quelques polémiques.

En 165 matchs sur le banc français, Didier Deschamps a connu plusieurs moments de gloire, comme la victoire à la Coupe du Monde 2018 ou la Ligue des Nations 2021.