Beerschot-Anderlecht menacé par la neige ? Le club anversois donne une update

Sans surprise, les fortes chutes de neige de la nuit passée remettent en question la bonne tenue du match de ce soir au Kiel. Mais le Beerschot suit la situation de près.

Trois des quatre demi-finalistes de la Coupe de Belgique sont connus. Mais qui du Beerschot ou d'Anderlecht rejoindra le Club de Bruges, le Racing Genk et l'Antwerp, qualifiés cette semaine pour le dernier carré ? Du côté du Beerschot, on espère bien sûr créer la (seule) surprise et s'offrir un derby d'Anvers en demi-finale.

Mais pour cela, encore faudra-t-il que ce Beerschot-Anderlecht puisse avoir lieu. Les fortes chutes de neige de la nuit passée et de ce matin ont recouvert le Kiel d'un blanc manteau et la situation est suivie de près par le club.

Le Beerschot fait en effet son maximum pour que la rencontre puisse se tenir dans des conditions optimales, comme l'a annoncé le porte-parole et responsable presse des Rats, Bram Vaesen : "Le chauffage du stade fait son office et nous surveillons la situation de près pour que le match contre le RSCA puisse se dérouler", déclare-t-il.

Après les fortes chutes de ce matin, le ciel est désormais bien plus calme et comme prévu par l'IRM, la neige n'est plus au programme pour cet après-midi. Les feux sont donc au vert, pour l'instant, concernant la bonne tenue du match.

Cela n'empêche que les routes seront difficiles et dangereuses, et que se rendre au Stade Olympique d'Anvers ce soir risque d'être particulièrement périlleux...