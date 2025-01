"Extrêmement fier que nous ayons pu le convaincre" : un jeune talent prometteur en route vers la Belgique

Le Racing salue l'arrivé du jeune talent qui viendra mettre du poids sur la concurrence. Il est surtout un pari sur l'avenir et aura besoin d'un temps d'adaptation.

Genk a officialisé le transfert de Yaimar Medina. Le jeune talent va poser ses valises dans le Limbourg pour un bon moment, après avoir signé un contrat de 4,5 ans avec le Racing (lire ici).

Dimitri De Condé se réjouit de l'arrivée du joueur qui vient renforcer les rangs du leader actuel de Jupiler Pro League, qui vient également de se qualifier pour la demi-finale de la Coupe de Belgique.

Le directeur du Racing se dit extrêmement fier de l'arrivée du latéral gauche équatorien de 20 ans, et a évoqué les qualités du nouveau venu sur le site du club : "Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. Il combine la vitesse et des compétences techniques exceptionnelles avec une capacité de passe transversale fantastique. Il a une forte volonté offensive et sait aussi marquer."

"En bref, il possède toutes les qualités d'un latéral moderne. Un joueur qui s'inscrit parfaitement dans notre ADN. Nous sommes en contact avec Yaimar et son entourage depuis longtemps, je suis extrêmement fier que nous ayons pu le convaincre que Genk était la meilleure solution pour lui", conclut De Condé.

Le Racing devra tenir compte du temps d'adaptation nécessaire à notre football, à la pression autour du leader actuel de JPL et surtout au climat de notre pays auxquels Medina sera exposé.