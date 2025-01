🎥 Quelle renaissance ! Timothy Castagne retrouve même ses sensations de buteur

On avait quitté Timothy Castagne sur un match frustrant contre Ipswich. À l'occasion du partage 2-2 contre les promus, le Diable Rouge avait compliqué la tâche des siens en provoquant un penalty.

Son entraîneur Marco Silva ne lui en a pas tenu rigueur : même pour la FA Cup, Castagne a gardé sa place dans le onze (après quatre fois 90 minutes de rang en championnat) pour défier Watford.

Chez les Hornets, le milieu de terrain avait des accents de Pro League puisqu'Edo Kayembe était associé à Pierre Dwomoh. Cela ne leur a pas souri : le premier a été jauni, le second est sorti blessé. Giorgi Chakvetadze et Vakoun Bayo étaient quant à eux sur le banc.

Fulham a ouvert le score avant la demi-heure, Watford a répliqué dans la foulée (1-1). Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir la situation se décanter. Les Cottagers ont repris l'avantage dès la reprise et n'ont plus desserré leur étreinte, faisant même le break après l'heure de jeu (3-1).

Timothy Castagne a planté le dernier but de la rencontre dans les dix dernières minutes. Après s'être infiltré sur la droite, le Gaumais a poursuivi son effort en allant se positionner jusque dans le rectangle, le centre qui a suivi lui a permis de constater que ses réflexes de buteur étaient plus qu'honorables.

Fantastic wing-play by Martial Godo, followed by a strong header from Timothy Castagne for @FulhamFC ūüôĆ#EmiratesFACup pic.twitter.com/knaRtSbcxq