Coup dur pour ce candidat au top 6 : fin de saison pour un défenseur central

Mauvaise nouvelle à Malines. La saison de Bas Van den Eyden est terminée.

L'une des bonnes surprises de la saison au KV Malines ne jouera plus de la saison. Bas Van den Eyden (23 ans), titulaire occasionnel depuis l'été passé et qui a cumulé 9 matchs cette saison - mais surtout trois buts inscrits ! - malgré une déchirure d'octobre à novembre, s'est à nouveau blessé.

Absent lors de la dernière de 2024, face au Standard, Van den Eyden a passé des tests qui ont révélé une grosse blessure aux adducteurs, rechute de sa blessure précédente.

Le Nieuwsblad annonce que le jeune produit du centre de formation du KV Malines sera absent environ 4 mois. Cela signifie qu'il ne jouera plus cette saison pour les Sang & Or. Van den Eyden évoluait encore en U23 la saison passée, et a intégré le noyau A à part entière cette saison.

Bas Van den Eyden a déjà été opéré cette semaine, et va donc pouvoir entamer sa rééducation. Il devrait être opérationnel pour la préparation de la saison prochaine.