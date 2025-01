Que peut-on attendre de Laurent Henkinet au Standard après le départ d'Arnaud Bodart ?

Laurent Henkinet devrait défendre les cages du Standard en match officiel pour le première fois depuis plus d'un an, ce vendredi soir. L'éternel remplaçant d'Arnaud Bodart chez les Rouches retrouvera ses anciennes couleurs, et aura une belle carte à jouer.

Son dernier match officiel remonte au 7 décembre 2023 et à la défaite 2-0 sur la pelouse d'Anderlecht en 1/8es de finale de la Coupe de Belgique. Laurent Henkinet devrait faire son retour entre les perches du Standard, ce vendredi soir contre Courtrai. Suppléant d'Arnaud Bodart depuis juillet 2020 et son arrivée libre de Louvain, il avait rejoint l'infirmerie des Rouches en décembre 2023 après avoir contracté une lourde blessure au genou, l'obligeant même à passer par la case opération. Au pire moment pour un gardien qui aurait pu revendiquer une place de titulaire lors des cinq derniers matchs de championnat, la saison dernière, lorsque la situation d'Arnaud Bodart s'est compliquée. C'est finalement le jeune Matthieu Epolo qui avait été lancé, avec le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Quel rôle pour Laurent Henkinet au Standard après le départ d'Arnaud Bodart ? Depuis son arrivée, le natif de Rocourt a disputé 17 rencontres avec le Matricule 16, et a montré quelques belles choses. Il n'a jamais fait mieux que lors de la saison 2021-2022, lors de laquelle il avait disputé onze matchs, surtout en Coupe de Belgique et en fin de saison, sous les ordres de Luka Elsner. En ce début d'année civile, tout juste de retour après une sérieuse rechute, le gardien de 32 ans va donc avoir l'occasion de défendre les cages liégeoises pour la première fois depuis plus d'un an. Si Matthieu Epolo fera évidemment son retour dans le onze de base lorsqu'il sera rétabli, voilà une superbe chance pour Laurent Henkinet de se remettre sur la carte. On se rappelle, au premier tour, que Bodart avait disputé deux rencontres en raison de la méforme d'Epolo. Si une telle occasion vient à se reproduire, l'ancien de... Courtrai (entre autres), qui retrouvera donc ses anciennes couleurs ce vendredi soir, ne manquera pas de la saisir. Il doit, en tout cas, prouver à Ivan Leko qu'il peut compter sur lui.





