Important avec Mazzù et Blessin, mais snobé par Pocognoli, un joueur de l'Union est sur le départ : "En cas de bonne offre, il peut partir"

L'Union Saint-Gilloise se rendra au Sporting Charleroi, ce samedi soir. Probablement sans Lazare Amani, qui n'affronterait donc pas ses anciennes couleurs. Important par le passé, le milieu de terrain n'a presque pas voix au chapitre sous les ordres de Sébastien Pocognoli.

D'abord prêté par Charleroi, puis acquis définitivement par l'Union Saint-Gilloise à l'été 2022, Lazare Amani a longtemps symbolisé la réussite d'une équipe aux airs sympathiques, et battante.

Durant ses deux premières saisons, le milieu de terrain ivoirien a été un joueur important de l'effectif unioniste, que ça soit sous les ordres de Felice Mazzù ou d'Alexander Blessin. Mais, cette année, son temps de jeu a grandement diminué.

Avec Sébastien Pocognoli, Lazare Amani n'est plus qu'un remplaçant, qui avait été sorti du banc fin septembre, lorsque la sauce "Poco" n'avait pas encore pris au Parc Duden, avant de retourner s'asseoir deux petits mois plus tard. Lazare Amani n'a plus quitté le banc depuis fin novembre.

Lazare Amani est sur le départ de l'Union

Une situation très délicate, d'autant que l'international ivoirien (7 sélections), également passé par l'AS Eupen, n'a même pas été inscrit sur la liste européenne du club, en début de saison.

En conférence de presse, vendredi, Sébastien Pocognoli a confirmé que Lazare Amani était à la recherche d'un nouveau défi. "Si la bonne offre convient à tout le monde, il sera alors sur le départ", a confié le T1. Une belle opportunité, très certainement, pour beaucoup de clubs de Pro League. La Gantoise avait d'ailleurs pensé à lui, avant de se tourner vers Leandro Lopes.