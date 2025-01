On ne sait plus sur quel pied danser : encore un retournement de situation pour Loïc Lapoussin avant le déplacement à Charleroi

L'Union se déplace à Charleroi ce soir. Sébastien Pocognoli composera sans Loïc Lapoussin, qui n'est pas repris.

Nouvelle surprise dans la sélection de l'Union Saint-Gilloise pour le déplacement au Mambourg : alors qu'on le pensait revenu dans le parcours, Loïc Lapoussin n'est pas repris.

Relégué dans le noyau B en début de saison, revenu en grâce dans le onze de base, à nouveau laissé à l'écart par Sébastien Pocognoli pour ses absences à l'entraînement, l'international malgache avait fêté son retour contre l'Antwerp en Coupe.

These Unionistes are boarding the bus for our trip to Mambourg. 🚌#CHAUSG pic.twitter.com/gGFmkKYsiL — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 11, 2025

Vers un départ dès cet hiver ?

Un retour de courte durée. Selon La Dernière Heure, la décision de ne pas le sélectionner ne doit pas être prise comme une véritable sanction mais s'explique par le fait que le joueur n'est pas à 100% concentré, suite à un possible transfert.

Lapoussin est entré dans ses six derniers mois de contrat au Parc Duden. Le voir partir cet hiver est donc loin d'être impossible, lui qui n'a jamais fermé la porte à une destination exotique.

Lazare Amani n'est pas non plus du voyage au Mambourg. L'ancien milieu de terrain carolo est lui aussi sur le départ, il n'est plus entré en action depuis six matchs et était déjà absent de la sélection face à l'Antwerp.