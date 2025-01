Un ancien entraîneur d'Anderlecht très sévère avec le Sporting : "Ne pensez pas qu'ils sont prêts à battre le Club de Bruges"

Dimanche, la Pro League nous réserve son traditionnel topper. Le Club de Bruges semble partir favori.

Lors du match aller, Anderlecht avait été surclassé par les Blauw en Zwart mais avait bien failli repartir du Jan Breydelstadion avec un point, l'énorme raté de Zanka en avait décidé autrement.

Le topper reste un match à part. Mais pour Hugo Broos, il a perdu un peu de sa saveur : "La rivalité est un peu moins présente de nos jours. Cela a beaucoup à voir avec Anderlecht ces dernières années", a-t-il déclaré dans Het Laatste Nieuws.

Le Sporting veut revenir au sommet

La saison dernière, Anderlecht a pourtant cru pouvoir rafler le titre. Mais les Mauves reviennent de loin et ont pris du retard sur leur ennemi séculier : "Ce n'est plus le même Anderlecht qu'auparavant", a poursuivi Broos. "C'est pourquoi ce n'est plus LE match de l'année".

Broos a joué pour les deux clubs au cours de sa carrière de joueur. L'ancien Diable Rouge a disputé 457 matchs pour les Bruxellois et 206 pour le Club de Bruges. Il a également dirigé les deux équipes durant sa carrière d'entraîneur. Il voit un favori clair pour dimanche.

"Pour moi, il y a tout de même une nette différence entre les deux équipes, même si Anderlecht est en train de retrouver progressivement un bon niveau. Mais le Club de Bruges est l'équipe la plus forte. Bien sûr, cela doit être prouvé sur le terrain. Mais n'allez pas croire qu'Anderlecht soit prêt à battre le Club en ce moment", a-t-il conclu.