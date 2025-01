"Un des meilleurs du championnat" : Zakaria El Ouahdi salué par un ancien Diable Rouge

Le joueur continue à impressionner les analystes et les observateurs, de par ses performances. Il joue un rôle clé dans les rangs du leader actuel de JPL.

Franky Van der Elst a été impressionné par les performances du latéral de Genk, Zakaria El Ouahdi. L'analyste a fait l'éloge du joueur qui continue à monter en puissance.

Pour Franky Van der Elst, Zakaria El Ouahdi est l'un des meilleurs latéraux du championnat : "Il n'en est certainement pas loin et c'est mérité. C'est un joueur très énergique, avec un élan offensif et une très bonne mentalité. El Ouahdi va toujours au bout des choses. Il n'a pas non plus de périodes où l'on se dit que cela va moins bien, il reste au top et ça à Genk, ils l'ont très bien compris", a déclaré l'ancien Diable Rouge à Het Nieuwsblad.

Ce dernier se souvient pourtant qu'El Ouahdi n'a pas toujours joué au poste de latéral : "Vincent Euvrard a fait d'El Ouahdi un latéral au RWDM et lui a ouvert des opportunités. C'est un atout pour lui. Il a déjà montré à plusieurs reprises qu'il était un très bon entraîneur", salue-t-il.

Le joueur a ensuite quitté Molenbeek pour rejoindre Genk en 2023. Entre-temps, il a disputé 48 matches avec le Racing et la valeur marchande du jeune international marocain est actuellement estimée à 10 millions d'euros.

Genk a pris les trois points hier face à OHL, et reste actif sur deux tableaux avec une qualification en coupe de Belgique également, acquise récemment.