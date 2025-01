C'est Zanka qui doit bien rire : la MLS fait les yeux doux à un autre joueur d'Anderlecht...bien plus important pour la suite de la saison

Le mercato est agité à Anderlecht. S'il est surtout question d'arrivées, une surprise n'est pas à exclure rayon départs.

Pour l'heure, le départ le plus imminent est celui de Zanka. Le défenseur danois n'a plus d'avenir au Sporting, il négocie son transfert à Los Angeles et ne s'entraîne plus avec le noyau. Mais un autre joueur pourrait lui aussi partir en MLS.

Sacha Tavolieri rapporte en effet qu'Anders Dreyer suscite l'intérêt de plusieurs équipes américaines, qui ne sont pour l'heure pas encore nommées.

Quel prix en espérer ?

Le joueur ne serait pas fermé à l'idée de traverser l'Atlantique, son entourage aurait même déjà pris contact avec les clubs intéressés, pour tâter le terrain quant à un potentiel transfert.

Le dossier n'en est qu'à ses débuts mais sera indiscutablement à suivre dans les prochains jours. Ce qui est certain, c'est qu'Anderlecht ne bradera pas son Danois, acheté 4,20 millions et sous contrat jusqu'en juin 2027.

Comme l'été dernier, vendre Dreyer ou non sera une question centrale du mercato. Le Sporting a sans doute loupé le coche après sa saison à 21 buts et 9 assists, mais le joueur semble à nouveau monter en puissance ces dernières semaines.