Malade ou simplement sur le départ ? Ca se précise pour Andreas Skov Olsen

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Andreas Skov Olsen était absent dimanche pour le topper, malade. Et il ne jouera pas cette semaine non plus...

On a bien sûr tiré des conclusions en voyant qu'Andreas Skov Olsen n'était pas présent dans la sélection de Bruges pour le topper de dimanche. Hâtives, assurait Nicky Hayen : le Danois était malade, avec une forte fièvre et des problèmes digestifs. Est-ce encore ce souci de santé qui perturbe la semaine de Skov Olsen ? Toujours est-il que pour la demi-finale aller de ce mercredi face à Genk, on ne le verra pas plus en action que dimanche. Andreas Skov Olsen est une nouvelle fois absent, non-repris par Hayen. Le FC Bruges affirme que son international danois ne s'est pas encore remis de sa maladie, bien sûr. Mais le Nieuwsblad a d'autres informations : l'entourage du joueur assure qu'Andreas Skov Olsen ne prévoyait de toute façon pas de jouer. En effet, l'ailier est actuellement en négociations avancées - et a en réalité déjà un accord avec Wolfsbourg, toujours selon le média néerlandophone. Récemment, l'agent de Skov Olsen regrettait l'attitude inflexible du Club de Bruges vis-à-vis de son poulain (lire ici). Il se pourrait bien que les dernières minutes d'Andreas Skov Olsen sous les couleurs des Blauw & Zwart aient donc été disputées le 7 janvier dernier, en quart de finale de la Croky Cup. Pour l'occasion, il avait délivré une passe décisive, sa 6e de la saison toutes compétitions confondues (pour 8 buts).





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis FC Bruges - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (15/01).