Un directeur sportif pour deux clubs : comment Anderlecht mène deux mercatos de front

Olivier Renard a fort à faire pour son premier mercato à Neerpede. Il dirige les négociations pour le mercato d'Anderlecht, mais aussi des RSCA Futures.

En ce début de mercato, Anderlecht fonce sur de jeunes talents internationaux. Les Mauves vont accueillir. Le milieu de terrain malien de 18 ans Ibrahim Kanaté, issu du centre de formation de Jean-Marc Guillou, va coûter environ 1,8 million d'euros aux Bruxellois.

Avec probablement également l'arrivée d'Enzo Sternal (17 ans), Anderlecht s'assure d'une injection de qualité conséquente, l'ailier est l'un des talents les plus cotés de sa génération en France.

Les RSCA Futures, un argument de vente à sauvegarder

En cette période hivernale, le Sporting pense également aux RSCA Futures, car ils restent la pierre angulaire du club, l'une de ses principales vitrines. Or, l'équipe lutte actuellement pour son maintien en D1B. Une relégation signifierait la fin d'un programme qui devrait en fait se poursuivre pendant encore plusieurs années.

Anderlecht utilise - tout comme le Club de Bruges et Genk - son équipe professionnelle de jeunes pour convaincre les talents de signer en Mauve. Les jeunes Belges convoités pourraient opter plus rapidement pour la concurrence s'ils étaient contraints de jouer en D1 amateur.

En coulisses, un travail acharné est en cours pour rendre Neerpede plus attractif. Avec un encadrement encore plus professionnel, des infrastructures à la pointe et des plans de carrière bien définis. C'est notamment pourquoi la décision a été prise de jouer les matchs à domicile à Deinze, cela mettra fin aux soirées trop creuses au Stade Roi Baudouin.

L'équipe première a pillé les espoirs

Les Futures disposent de leur propre budget, qui est visiblement assez conséquent cet hiver. C'est Anderlecht a accueilli positivement le report du match contre les U23 de Genk, un concurrent direct pour le maintien. Si intégrer des nouvelles recrues à l'équipe U23 est en général synonyme de paris à long terme, les renforts de cet hiver seront déjà cruciaux pour les semaines à venir.

Car en raison des différents problèmes qui frappent l'équipe première, des joueurs comme Lapage, Tajaouart, Maamar et Engwanda étaient plus souvent présents avec le noyau A que chez les U23. L'entraîneur Jelle Coen a ainsi vu la qualité des entraînements diminuer.

Le calendrier est justement assez chargé pour reprendre l'année en D1B. L'équipe du Jong Genk, Seraing et les Francs Borains pourraient en profiter pour prendre leurs distances. Tout est encore extrêmement serré, avec seulement trois points d'écart entre la 14ème place des RSCA Futures et la 9ème du RFC Liège.