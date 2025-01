🎥 "C'est une immense tristesse de voir ce qui s'y passe" : Arnaud Bodart se confie sur la situation du Standard

Arnaud Bodart n'est officiellement plus un joueur du Standard de Liège depuis une semaine suite à son transfert à Metz. Le portier s'est cependant exprimé sur le club liégeois. Il espère voir la situation évoluer.

Au micro de DAZN, Bodart n'a pas caché son agacement face à la situation actuelle du club : "Ces difficultés financières ne sont pas communiquées aux joueurs. On ne nous parle de rien. C'est décevant, car cela ne correspond pas à ce que le Standard devrait représenter. Jouer en Coupe d'Europe était, pour moi, un rêve, une occasion unique de vibrer et de tout donner pour mon club de cœur," souligne le gardien, qui a passé plus de 20 ans en bord de Meuse.

Les choses doivent impérativement changer selon le portier : "Le Standard a un potentiel de supporters absolument incroyable, mais il est grand temps que le club retrouve son identité. Ce qu'il était, simplement. Et je le dis sincèrement, en tant qu'amoureux du club : c'est une immense tristesse de voir ce qui s'y passe. On en vient à se demander comment des choses aussi graves peuvent arriver."

Les supporters sont une véritable force pour le club

Des supporters qui restent exemplaires malgré la situation : "Depuis quelques saisons, le club peine à être à un meilleur niveau. Pourtant, les supporters restent exemplaires. Ils ne lâchent jamais rien, même si parfois ils sont fâchés, ils sont exemplaires."

"Même cette saison, ils sont là, derrière l'équipe. Ils ne lâchent pas. C'est juste impressionant. Tout ce que je souhaite, c'est de voir l'équipe retrouver sa place au premier plan."