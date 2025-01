🎥 "Ce but contre Anderlecht est le plus beau de ma carrière"

Arrivé en prêt, le milieu de terrain laisse jusqu'ici une très bonne impression dans notre championnat.

Surprenant promu, Dender fait bien mieux que simplement se défendre. Le club occupe la septième place et taquine les écuries de JPL quand il le peut.

Loué au Viktoria Plzen pour la saison, Roman Kvet est une des belles trouvailles du promu. Le milieu de terrain réalise jusqu'ici une bonne saison et laisse une belle impression dans notre pays.

Auteur de quatre buts, le milieu de terrain n'a pourtant aucune difficulté à choisir son plus beau but : "J'apprécie tous mes buts, mais celui contre Anderlecht n'était pas seulement le plus beau de ma carrière, mais aussi un but important", a déclaré le Tchèque dans les colonnes d'Het Belang van Limburg.

À l'exception d'une année passée en Turquie à Sivasspor, Kvet n'a joué que dans son pays natal : "Après mon transfert à Dender, j'avais beaucoup de choses en tête. Ma femme était très enceinte et je devais déménager dans un nouveau pays."

Maintenant que Kvet est devenu papa, les choses vont beaucoup mieux dans son esprit : "Ma femme a donné naissance à notre petit garçon Maximilian il y a quatre mois en République tchèque et entre-temps, nous vivons avec notre famille près du stade. Les choses vont bien dans ma tête maintenant et c'est important pour moi."