Désaccords, occasion en or : les dessous du retour surprenant d'Islam Slimani en Jupiler Pro League

C'est l'une des surprises du mercato hivernal. Islam Slimani est de retour en Jupiler Pro League et s'est engagé à Westerlo, en prêt jusqu'à la fin de la saison. L'Algérien pourra-t-il avoir un rendement suffisant pour éviter aux Campinois de disputer les play-downs ?

C'est une information surprenante, mais déjà confirmée par le club lui-même. Cinq mois seulement après son retour en Algérie, son pays natal, Islam Slimani quitte Belouizdad et rejoint Westerlo, jusqu'à la fin de la saison.

Des désaccords dont Westerlo a su profiter

Une information surprenante, car initialement, on ne pensait jamais que Slimani, 36 ans, quitterait encore l'Algérie et le nord de l'Afrique pour s'offrir une dernière (?) pige en Europe. Ce sont des désaccords entre la direction, l'entraîneur de Belouizdad et Slimani qui auraient précipité son départ, selon les dires d'Africa-Foot à la fin du mois de décembre, qui évoquait déjà un départ du buteur algérien.

"Slimani (...) semble désormais à couteaux tirés avec la direction du club, laissant planer le doute sur son avenir. Depuis son arrivée, le renard des surfaces ne compte que neuf matchs joués, 3 buts (...) Sa situation s'est envenimée après un match de Ligue des Champions africaine", écrit le média. Ce soir-là, la presse locale annonce Slimani blessé, alors que son entraîneur, Abdelkader Amrani, évoque des soucis avec la direction. "Ce qui pousse à la conclusion suivante : l'historique Fennec n’accepte pas facilement son nouveau rôle de remplaçant au sein de l’effectif algérois", poursuivait le média africain.

Relégué sur le banc après un début de saison difficile, Islam Slimani n'a donc pas accepté sa situation, et est allé au clash. "La rupture s'est produite lorsque Slimani aurait refusé de participer au dernier match face à la JS Saoura (3-0)", a conclu le média.

Que peut encore apporter Islam Slimani ?

Islam Slimani a donc décidé d'accepter l'offre de Westerlo, où un Matija Frigan souvent décevant et parfois blessé était le seul attaquant de pointe de formation au sein du noyau A. Mais que peut encore apporter l'ancien buteur d'Anderlecht et Malines ?

Durant son passage au Lotto Park, l'Algérien aux 102 sélections en équipe nationale (47 buts) avait été très bon. Décisif sur le plan statistique (9 buts, 1 passe décisive en 16 matchs), mais aussi incroyablement important dans le jeu, notamment dans les déviations et les relais dos au but. Islam Slimani est l'un de ces joueurs capables de fluidifier un compartiment offensif avec des petites touches bien senties pour diriger, ou faire respirer le jeu.

A Malines, c'était statistiquement plus difficile. Trois buts en treize matchs, seulement, mais quatre passes décisives, tout de même. Et là encore, c'est l'impact dans le jeu de l'attaquant algérien qui a marqué. Slimani ne perd pratiquement pas un ballon et sait trouver l'homme libre.

Si, à 36 ans, sa vista n'est plus celle d'antan, Islam Slimani représente une sacrée valeur ajoutée pour l'effectif campinois. Et avec un dernier match disputé il y a cinq jours, où il avait retrouvé le onze de base en Ligue des Champions africaine et avait joué 75 minutes, Slimani est en forme. Ou, en tout cas, dans la meilleure forme que son âge peut permettre. Il devra éviter à Westerlo, actuel treizième, de disputer les play-downs.