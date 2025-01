Le troisième Rouche à s'affirmer à Bruxelles en six mois ? "Il est clinique devant le but"

Soufiane Benjdida prend ses marques au RWDM. Il pourrait bien faire ses débuts ce weekend.

Le RWDM a frappé fort cet hiver pour se renforcer offensivement. Les Molenbeekois voulaient plus de profils pour prendre la profondeur aux côtés de Piotr Parzyszek. Yannick Ferrera a été servi. En premier lieu avec le retour de prêt de Mickaël Biron.

"Il était déjà avec nous en stage, il est revenu avec un meilleur état d'esprit que quand il est parti et on sent qu'il est chez lui. Il va nous apporter beaucoup" déclare Yannick Ferrera en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Les pensionnaires du Stade Machtens ont ensuite vu arriver Soufiane Benjdida, prêté avec option d'achat par le Standard. L'été dernier, les Bruxellois avaient déjà acquis le duo Noah Dodeigne - Ilyes Ziani en droite ligne de Sclessin. Avec succès : le premier cité a montré de très bonnes choses en défense, le second s'est carrément imposé comme la révélation de la première partie de saison avec ses 6 buts et 7 assists.

Plus d'opportunités au RWDM

Benjdida débarque avec une plus grande expérience de l'équipe première du Standard. En début de saison, Ivan Leko l'avait titularisé quatre fois de suite, avec deux buts et un assist (une bicyclette pour lancer Andi Zeqiri en profondeur) à la clé.

"Il est plus taiseux, c'est un garçon très rigoureux mais très juste à l'entraînement. Quand il est face au but, il est clinique. C'est un attaquant assez complet, juste dans son jeu de combinaison, ce que nous aimons, qui presse très bien, ce que nous aimons faire aussi" le décrit Yannick Ferrera.

L'entraîneur molenbeekois est conquis par ses deux nouvelles recrues : "Soufiane est un profil intéressant de par sa vivacité, sa rapidité, qui va nous apporter la profondeur dont nous manquions, tout comme Biron le fera". Les nouveaux venus s'illustreront-ils dès demain à l'occasion du déplacement à Eupen ?