Adryelson amène déjà quelque chose qui faisait défaut à Anderlecht depuis quelques mois

Adryelson était titulaire d'entrée de jeu jeudi en Coupe de Belgique, après un seul entraînement dans les jambes. Signe clair qu'il y avait un problème dans l'équipe de David Hubert, que le Brésilien peut régler en partie.

Demi-surprise en découvrant le onze de base du RSC Anderlecht jeudi dernier contre l'Antwerp : Adryelson, à peine arrivé, est déjà titularisé par David Hubert. D'autant plus surprenant que César Huerta, arrivé plus tôt et dont on attend beaucoup, n'a quant à lui même pas encore fait ses débuts et a observé depuis le banc la bonne prestation de ses nouveaux coéquipiers.

Mais ce que Huerta apportera n'est pas forcément ce dont Anderlecht a un besoin urgent en ce moment. De la vivacité, des dribbles, des centres, du talent ? Ces Mauves en ont. Edozie et Degreef l'ont prouvé ce jeudi en disputant probablement leur meilleur match en Mauve & Blanc.

Adryelson peut tout changer

Du caractère, de la hargne, un peu de vice voire de rudesse ? Tout cela faisait terriblement défaut. Un homme a toutes ces qualités et les démontre depuis le début de la saison : Jan-Carlo Simic. Il n'a que 19 ans et vit sa première saison en tant que titulaire chez les pros. Zanka devait amener cela, mais s'est avéré un fiasco total.

Leander Dendoncker, malgré ses années en Angleterre, semble en être revenu moins fort qu'à ses débuts anderlechtois - et certainement pas avec plus de personnalité. Les "kets" de Neerpede ? Depuis de longues années maintenant, ils sont des artistes plutôt que des leaders.

En attendant le retour hypothétique de Jan Vertonghen, Adryelson est donc la seule option de Hubert pour amener cette grinta qui manque tant... et qui fait partie de l'histoire du club : pour un Kompany, combien de Wasilewski, Deschacht, Van Damme, Crasson, Doll, Juhasz ? Le carton jaune pris par le Brésilien après quelques minutes de jeu était un signal fort. La "récré" est finie au Lotto Park.