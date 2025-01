Les dés sont-ils jetés pour un ancien Brugeois souffrant de problème cardiaque ? Une polémique enfle à propos de son retour à la compétition : "C'est vraiment une immense déception"

Le Néerlandais âgé de 35 ans est forcé de rester à l'écart des pelouses en raison de problèmes cardiaques. Mais il espère toujours pouvoir effectuer un retour.

Bas Dost ne reviendra pas en tant que footballeur professionnel. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le directeur du NEC, Wilco van Schaik, sur ESPN. L'ancien attaquant du Club de Bruges, s'était effondré sur le terrain en octobre 2023, il portait alors le maillot du NEC lors d'un match à l'extérieur contre l'AZ.

Il avait dû être réanimé. Il s'est avéré qu'il souffrait d'une inflammation du muscle cardiaque. L'attaquant a longtemps entretenu l'espoir d'un retour. Mais selon Van Schaik, ses espoirs sont désormais anéantis : "Bas est toujours en convalescence et cela prend beaucoup plus de temps qu'il ne le souhaite. C'est ce qui est le plus difficile pour lui. Il ne jouera plus jamais au football au plus haut niveau. C'est vraiment une immense déception ce qui lui est arrivé."

"Il m'a contacté la semaine dernière. C'est un bon gars. Ce qui lui est arrivé est très grave, mais sa santé et sa famille passent avant tout. Les choses vont bien mieux, mais cela prend beaucoup de temps", poursuit-il.

Polémique

Toutefois, ces propos ne reflètent en fait pas la réalité mais plutôt l'avis du directeur du club. Et Bas Dost lui-même a tenu à réagir suite à l'émission, forçant le club à communiquer des précisions sur ces propos.

"Je comprends que les propos que j'ai tenus ce matin sur ESPN aient suscité de la consternation. Je tiens à préciser que mes propos n'étaient que mon avis et appréciation. Bas Dost a réagi par l'intermédiaire de son agent et c'est ainsi que les choses se passent actuellement. J'ai été un peu surpris lors de l'émission et je n'ai pas suffisamment insisté à ce moment-là sur le fait qu'il s'agissait de mon opinion", a déclaré le directeur général dans le communiqué du NEC.

Une belle carrière

Bas Dost a porté dix-huit fois le maillot de l'équipe nationale néerlandaise. En 2007, sa carrière a débuté au FC Emmen, puis Heracles Almelo l'a fait goûter à la Eredivisie. Il a ensuite joué pour Heerenveen, Wolfsburg, le Sporting Lisbonne, l'Eintracht Francfort, Bruges, le FC Utrecht et enfin le NEC. Il a inscrit 269 buts en 542 matches.

Il a été meilleur buteur sous les couleurs d'Heerenveen et du Sporting. Il a également remporté la coupe avec Wolfsburg et le Sporting, ainsi que deux titres nationaux avec Bruges.