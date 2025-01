🎥 On n'arrête plus le phénomène Rayane Bounida : 4e but en 5 matchs pour l'ancienne pépite d'Anderlecht

Rayane Bounida fait sensation en D2 néerlandaise avec le Jong Ajax. Encore aligné ce lundi, il a inscrit son 4e but en 5 matchs.

La progression de Rayane Bounida (18 ans) du football de jeunes au football professionnel aura pris du temps, mais l'ancien grand talent du RSC Anderlecht, longtemps jugé trop frêle pour être surclassé, semble bel et bien arriver à maturité.

Aligné avec le Jong Ajax en D2 néerlandaise ces derniers mois, Bounida y fait sensation. Ce lundi, face aux jeunes du PSV Eindhoven, le milieu offensif belgo-marocain a inscrit son 4e but en 5 rencontres de Keuken Kampioen Divisie.

Des performances qui s'ajoutent à celles, brillantes, qu'il enchaînait en équipe U19 (7 buts en 13 matchs) et qui confirment que désormais, Rayane Bounida ne devrait plus regarder vers l'arrière. Reste à savoir si la prochaine étape, l'équipe A, se fera à l'Ajax.

Bounida arrive en effet en fin de contrat en juin prochain et tous les signes pointent vers un départ, cet hiver ou en fin de saison. Son contrat est très élevé pour un joueur de son âge et de son statut, et l'Ajax Amsterdam ne souhaiterait plus négocier.

Quel club en profitera ? C'est à voir, mais Bounida devra bien réfléchir à la prochaine étape de ce qui commence à ressembler à la carrière qu'on lui promettait quand il faisait le show à Neerpede...