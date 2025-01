Trois Rouches et un Mauve dans notre équipe-type de la semaine

Beau weekend pour les favoris et prétendants au top 6, du moins la plupart. Voici notre équipe type du weekend !

Gardien de but

Peu de gardiens ont fait la différence ce weekend. Mentionnons tout de même le bon match de Penders avec Genk, mais notre choix s'est porté sur Laurent Henkinet qui saisit bien sa chance en l'absence de Mathieu Epolo.

Défenseurs

C'est un trois arrière que nous alignerons cette fois, mais avec... zéro défenseur central de métier, histoire de varier les plaisirs. Ainsi, Leander Dendoncker a enfin rassuré à ce poste avec Anderlecht.

Autour de lui, Ibrahim Diakité, très solide avec le Cercle de Bruges qui a été chercher la victoire à Dender, et Zakaria El Ouahdi, à côté duquel on ne pouvait pas passer après son excellent match, un de plus, avec Genk.

Milieu de terrain

Deux joueurs de La Gantoise-Charleroi, un match pourtant somme toute assez moyen, se hissent dans notre équipe. Tout d'abord, sur le flanc, Jeremy Pétris, auquel il n'a véritablement manqué qu'un but pour faire le match parfait à Gand.

Ensuite, même s'il n'a joué qu'en seconde période, Sven Kums, dont l'entrée au jeu a tout changé pour La Gantoise, jusqu'à son but crucial. À ses côtés, Hans Vanaken, comme d'habitude, cette fois avec deux passes décisives. Ibrahim Karamoko a été l'un des meilleurs joueurs du Standard sur la pelouse au Stayen.

Enfin, même s'il a évolué - comme souvent - en 10, nous plaçons l'excellent Konstantinos Karetsas sur l'aile pour compléter cet entrejeu. Avec un but de plus, le Belgo-Grec se montre au futur sélectionneur des Diables....

Attaque

Un duo d'attaquants devant. Dennis Ayensa est le troisième Rouche de ce onze : dans tous les bons coups, l'Allemand obtient intelligemment le penalty qui débloque la situation pour les Rouches.

À côté de lui, Gustaf Nilsson, auteur d'un doublé et qui commence à s'affirmer du côté du Club de Bruges...