Vendu 500 fois son prix en un an et demi : Will Still et le Racing Lens se frottent les mains, c'est officiel

C'est désormais officiel : Abdukodir Khusanov quitte le Racing Lens direction Manchester City. Les Citizens ont mis 50 millions sur la table pour le jeune ouzbek, arrivé à l'été 2023 pour... 500 fois moins.

On connaît l'identité de l'employé du mois au Racing Lens : le scout qui a soufflé à l'oreille du directeur sportif des Sang & Or le nom d'Abdukodir Khusanov (20 ans). Le défenseur central ouzbek vient en effet de quitter Félix Bollaert, et pour une plus-value incroyable.

Comme nous vous l'expliquions plus tôt aujourd'hui (lire ici), Khusanov a en effet été acheté à l'Energetik Minsk pour 100.000 euros à l'été 2023. Un an et demi plus tard, c'est officiel : Abdukodir Khusanov vient de s'engager à Manchester City contre 50 millions d'euros bonus compris.

L'Ouzbek a signé à l'Etihad Stadium jusqu'en 2029 et sera donc le nouvel équipier de Kevin De Bruyne et Jérémy Doku. Une ascension fulgurante pour Khusanov, qui est donc passé de la D1 biélorusse à la Ligue 1, la Ligue des Champions et désormais la Premier League en un an et demi.

Khusanov bat au passage le record de vente du Racing Lens, à savoir le transfert de Loïs Openda pour 43 millions d'euros au RB Leipzig - mais le Belge peut potentiellement rapporter 52 millions si tous les bonus sont activés, et donc reprendre ce statut.

La plus value du Racing Lens, à hauteur de 49.900 millions d'euros, est encore plus folle si on la présente comme ceci : Abdukodir Khusanov quitte le Nord pour... 500 fois la somme pour laquelle il est arrivé. Et ça, c'est un record qui n'est pas prêt de tomber...