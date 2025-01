Un nouveau problème pour Anderlecht ? Une tribune fantôme démolie par les créanciers : "Nous les reprenons si nous ne sommes pas payés"

Le SK Deinze a été déclaré en faillite il y a peu. Une équipe de Jupiler Pro League avait des projets pour la Dakota Arena mais entre-temps, une tribune "fantôme" est déjà en cours de démolition.

Le stade de Deinze était resté vide et inutilisé depuis la faillite du club, mais il répondait à toutes les normes de Challenger Pro League, y compris pour ce qui est de retransmettre les matches en direct à la télévision.

Le RSC Anderlecht a donc choisi d'y faire jouer les matches de ses U23, les RSCA Futures. Mais entre-temps, il y a également une tribune de moins dans le stade, une tribune fantôme (jamais utilisée) qui a fait l'objet d'une bataille juridique et qui est actuellement en cours de démolition.

Tribune retirée

La société qui avait loué la tribune à l'équipe fait partie des créanciers : "Nous reprenons la tribune, car sa location n'a pas été payée depuis un certain temps", a déclaré la société à Het Nieuwsblad.

Reste à savoir si les Espoirs d'Anderlecht et éventuellement son équipe féminine seront encore les bienvenus à Deinze, et s'il y aura encore assez de places pour jouer au football professionnel dans le stade : "Il devrait y avoir 1200 places dans la série D1B et il y en a ici, même sans cette tribune. Le contrat avec Anderlecht court encore jusqu'à la fin du mois de mai", a déclaré le propriétaire Denijs Van De Weghe à Het Laatste Nieuws.